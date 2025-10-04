Eurorivali - Eintracht ko col Bayern, la difesa è un colabrodo: 16 gol subiti in 4 gare

L'Eintracht Francoforte crolla in casa contro il Bayern Monaco: la squadra di Toppmoller perde 3-0 ed è solo l'ultima di tante sconfitte pesanti in questo avvio di stagione. A far suonare il campanello d'allarme nell'ambiente biancorosso è soprattutto l'aspetto legato alla difesa: nelle ultime quattro partite tra Bundesliga e Champions League, il Francoforte ha subito ben 16 gol, la media di quattro per gara. In questo frangente è arrivata una sola vittoria, il rocambolesco 4-6 in casa del Borussia Monchengladbach, poi sconfitta per 3-4 con l'Union Berlino, 5-1 contro l'Atletico Madrid e infine il ko di oggi con il Bayern Monaco.

La formazione tedesca di Toppmoller sarà avversaria del Napoli in Champions League il prossimo 4 novembre, alla quarta giornata della League Phase. È un incrocio che si ripete: le due squadre si erano già affrontate agli ottavi di finale della competizione nel 2022/23, quando gli azzuri guidati da Luciano Spalletti superarono agevolmente il turno con un 5-0 complessivo nel doppio confronto.