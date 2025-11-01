Eurorivali - L'Eintracht pareggia con l'Heidenheim e perde un titolare per infortunio

vedi letture

L'Eintracht Francoforte non va oltre l'1-1 nella sfida di Bundesliga contro l'Heidenheim, a tre giorni dalla partita di Champions League contro il Napoli. I biancorossi, oltre alla delusione per aver pareggiato contro l'ultima in classifica, devono fare i conti anche con la brutta notizia dell'infortunio di un titolare: Can Uzun, capocannoniere della squadra con 5 gol, è stato costretto al cambio per un problema muscolare e probabilmente salterà il match di martedì con gli azzurri.

Dino Toppmoller, allenatore dell'Eintracht Francoforte, ha parlato così nel post-partita: "Sapevamo che sarebbe stata una gara molto combattuta, basta vedere la distanza percorsa in campo da entrambe le squadre. Volevamo conquistare i tre punti, ma alla fine usciamo con un pareggio. Nel primo tempo è mancata la spinta decisiva in attacco, non ho visto determinazione. Il secondo tempo è stato buono, ho visto forza di volontà. Abbiamo spinto forte. Can Uzun? Ha accusato un problema alla coscia. È davvero un peccato perché ha un impatto enorme sul nostro gioco, domani farà una risonanza magnetica e capiremo meglio di cosa si tratta".