Eurorivali - Brutto ko interno per l'Union Berlino: il Lipsia passeggia con l'uomo in più

Crolla in casa l'Union Berlino, gli avversari in Champions Legue del Napoli perdono 3-0 contro il Red Bull Lipsia nella terza giornata di Bundesliga.

TuttoNapoli.net

Crolla in casa l'Union Berlino, gli avversari in Champions Legue del Napoli perdono 3-0 contro il Red Bull Lipsia nella terza giornata di Bundesliga. Padroni di casa sotto al 51', in rete per il Lipsia Simons. Al 64' l'Union, per un brutto fallo di Volland su Simakan, resta in dieci. A punire i berlinesi nel finale ci pensa Sesko, subentrato a Poulsen che con una doppietta in 2' (85' e 87') fa tris. E' la prima sconfitta stagionale per la squadra di Fisher, che ha lasciato in panchina il neo acquisto Bonucci.

Venerdì 1 settembre

Borussia Dortmund-Heidenheim 2-2

Sabato 2 settembre

Augsburg-Bochum 2-2

Werder Brema-Mainz 4-0

Hoffenheim-Wolfsburg 3-1

Leverkusen-Darmstadt 5-1

Stoccarda-Friburgo 5-0

Monchengladbach-Bayern Monaco 1-2

Domenica 3 settembre

Eintarcht Francoforte-Colonia 1-1

Union Berlino-Lipsia 0-3

Classifica

Leverkusen 9

Bayern Monaco 9

Stoccarda 6

Lipsia 6

Union Berlino 6

Hoffenheim 6

Wolfsburg 6

Friburgo 6

Borussia Dortmund 5

Eintracht Francoforte 5

Werder Brema 3

Augsburg 2

Bochum 2

Heidenheim 1

Borussia Moenchengladbach 1

Mainz 1

Colonia 1

Darmstadt 0