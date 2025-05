Da Milano: "Lautaro anche non al top vorrà esserci col Barcellona"

Franco Vanni, giornalista di Repubblica, è intervenuto su Radio 24 durante Tutti Convocati per parlare delle condizioni di Lautaro Martinez: "Secondo me è probabile che giochi la partita di ritorno. Vuole giocarlo a tutti i costi, Inzaghi vuole fargliela giocare. Anche Thuram sarebbe dovuto rientrare al ritorno, zoppicava anche nel riscaldamento e nell’allenamento della vigilia Inzaghi non gli hai mai fatto toccare il pallone ma ha segnato di tacco dopo 30'. I giocatori hanno voglia di giocare, questa volta supera ogni buon senso da un punto di vista di prudenza. Penso che vedremo Lautaro al ritorno".

