Eurorivali - Eintracht-Stoccarda, formazioni ufficiali: out Knauff per problemi all’anca

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Eintracht Francoforte-Stoccarda, che si affronteranno alle 15:30 nel match valido per la 24esima giornata di Bundesliga. Nell'Eintracht, prossimo avversario del Napoli in Champions League, fuori Ansgar Knauff per piccoli problemi all’anca. Di seguito le scelte dei due allenatori.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Lucas Melo, Hasebe, Ndicka; Buta, Rode, Sow, Max; Borrè, Gotze, Kolo Muani.

Stoccarda (4-3-3): Bredlow, Anton, Endo, Mavropanos, Tomas, Perea, Karazor, Haraguchi, Ito, Sosa, Dias.