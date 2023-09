Eurorivali - Il Braga rischia l'harakiri, poi rimedia: 4-2 in casa dell'Estrela

La 7^ giornata di Liga Portugal si apre con la vittoria per 4-2 in trasferta del Braga in casa dell'Estrela.

TuttoNapoli.net © foto di Giuseppe Celeste/Image Sport La 7^ giornata di Liga Portugal si apre con la vittoria per 4-2 in trasferta del Braga in casa dell'Estrela. Gli ospiti, rivali del Napoli nel girone di Champions League, erano addirittura andati sul 3-0 grazie alla doppietta di Djalo e al gol di Banza, ma la squadra di Vieira è stata abile a reagire e a riaprire la gara con Kikas prima e Jean Felipe poi, ma gli sforzi non sono stati sufficienti per portare via un punto, anche perché Horta al 94' ha chiuso nuovamente il match. Di seguito la classifica aggiornata, con il Braga che sale momentaneamente al 4° posto: Sporting CP 16

Porto 16

Benfica 15

Braga 13*

Boavista 13

Famalicao 11

Guimaraes 10

Casa Pia 9

Moreirense 7

Gil Vicente 6

Farense 6

Arouca 6

Vizela 5

Rio Ave 5

Estrela 5*

Portimonense 5

Estoril 4

Chaves 1 * una gara in più