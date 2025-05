Inter, virale sui social beffa di molti tifosi: vanno via sul 3-2 e non possono più rientrare

Una vera e propria beffa per molti tifosi dell'Inter andati via sconsolati quando mancavano pochi minuti e il Barcellona era avanti per 3-2. Al gol di Acerbi hanno provato invano a rientrare. D'altronde, lo dice il regolamento.

"Un video diventato oramai virale sui social ha ripreso un gruppo di tifosi che, una volta usciti dal "Meazza", hanno provato a rientrare dopo il boato scaturito dal gol segnato da Acerbi al 93esimo minuto. Nonostante i tentativi, però, non c'è stato nulla da fare. Come previsto dal regolamento, gli steward hanno impedito loro un nuovo accesso". Lo scrive il Corriere dello Sport.