Eurorivali - Momento difficile per l'Eintracht: Gotze fermato da un infortunio

Seconda sconfitta consecutiva per l'Eintracht Francoforte che sabato soccombe anche a Lipsia 2-1. Il sesto posto in classifica resta saldo ma i punti dalla zona Champions aumentano: ora sono 4 proprio dai sassoni. Alla Red Bull Arena segna Sow. Assente Mario Gotze per un problema agli adduttori, cambiati due terzi della difesa vista contro il Napoli in Champions League. Momento non facile per la squadra, attesa peraltro da un'altra trasferta nel weekend, contro il Wolfsburg suo più diretto inseguitore in classifica.

Questo lo stato di forma della squadra (ultime 5 partite):

7 febbraio, Eintracht - Darmstadt (DFB-Pokal) 4-2

12 febbraio, Colonia - Eintracht (Bundesliga) 3-0

18 febbraio, Eintracht - Werder Brema (Bundesliga) 2-0

21 febbraio, Eintracht - Napoli (Champions League) 0-2

25 febbraio, Lipsia - Eintracht (Bundesliga) 2-1