Eurorivali - Union Berlino-Lipsia, le formazioni ufficiali: Bonucci in panchina

© foto di www.imagephotoagency.it

Scende tra poco in campo, alle 17.30, l'Union Berlino, avversario del Napoli nel Girone C di Champions League. La nuova squadra di Bonucci, che partirà dalla panchina, sfiderà in casa il Red Bull Lipsia per la terza giornata di Bundesliga. Di seguito le formazioni ufficiali.

Union Berlino (3-4-3): Ronnow; Doekhi, Knoche, Leite; Juranovic, Kral, Laidouni, Gosens; Volland, Behrens, Fofana. All. Fisher.

Red Bull Lipsia (4-2-3-1): Blaswich; Henrichs, Simakan, Orban, Raum; Schlager, Kampl; Simons, Poulsen, Dani Olmo; Openda. All. Rose.