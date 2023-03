Il Liverpool non sfonda, il Real vede i quarti: 0-0 all'intervallo al Bernabeu

Primo tempo divertente al "Bernabeu" in cui manca solo il gol.

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Primo tempo divertente al "Bernabeu" in cui manca solo il gol. Lo 0-0 non rende giustizia a una partita dinamica, con continui capovolgimenti di fronte. Il Liverpool si presenta con l'artiglieria pesante: quattro attaccanti per cercare di recuperare i tre gol di svantaggio, Real che ci mette la qualità e il mestiere. Portieri fin qui protagonisti: Alisson provvidenziale su Vinicius da distanza dopo un quarto d'ora di gioco, poi è decisiva la deviazione sulla botta dalla distanza di Camavinga con palla che prende poi la traversa. Courtois risponde facendosi trovare pronto sulle conclusioni di Darwin Nunez.