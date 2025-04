Kim non è quello di Napoli: critiche in Germania dopo Inter-Bayern

Kim Min-Jae peggiore in campo contro l'Inter. L'ex difensore del Napoli, rivelazione nell'anno dello scudetto con Spalletti, arrivato per appena 20 milioni dal Fenerbahce per sostituire Koulibaly, non è riuscito più a ripetersi al Bayern Monaco (o ancora) e contro la squadra di Inzaghi ha avuto diversi problemi. I quotidiani tedeschi questa mattina gli riservano voti infelici, giudizi negativi e spiegano che - su tutte - la rete di Pavard è essenzialmente colpa sua. Ancora una volta un giocatore esploso nel Napoli fatica ad imporsi altrove.

