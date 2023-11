Al 94' il Real Madrid chiude il match con la rete del 4-2.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Al 94' il Real Madrid chiude il match con la rete del 4-2. Bellingham fa partire l'azione e va da Nacho. Poi la palla torna all'inglese, che la rifinisce anche in area per Joselu: davanti a Meret lo spagnolo non può sbagliare.