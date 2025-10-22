La Juve tiene dopo una buona partenza, Real a ritmi lenti: è 0-0 a Madrid al 45'

La Juventus parte forte ma poi abbassa il baricentro, resistendo alle offensive del Real Madrid e chiudendo il primo tempo sullo 0-0. Un dato fotografa al meglio l’andamento della gara: 14-3 i tiri totali per i blancos, 4-1 quelli nello specchio, con il 70% di possesso palla per gli spagnoli contro il 30% dei bianconeri. Si soffre, ma questa Juve ha imparato a farlo, facendo leva sulla compattezza e su un trio difensivo fin qui piuttosto attento. I primi 15 minuti sono di marca bianconera: Kalulu spinge a destra e cerca Vlahovic, anticipato da Asensio; poi ci provano McKennie e Gatti, senza successo.

Col passare dei minuti, però, il Real prende il controllo e inizia il suo monologo. Prima sfrutta le corsie esterne, con una serie di cross alla ricerca del colpo di testa vincente, poi si affida all’estro di Güler, Mbappé, Brahim Díaz e Vinicius Junior. Manca la precisione, e Di Gregorio, pur dovendo restare sempre vigile, non è mai costretto ai miracoli. Il risultato, per ora, sorride alla Juventus, ma serviranno alcuni correttivi: Yildiz, questa sera con la fascia di capitano, sta incidendo poco; Koopmeiners fatica a trovare ritmo e spazi, mentre Vlahovic è troppo isolato e raramente servito in condizioni favorevoli.