Lautaro salva una brutta Inter: con la Real Sociedad a San Sebastian finisce 1-1

La squadra di Simone Inzaghi chiude il primo tempo sotto di un gol, al 45' in vantaggio c'è la Real Sociedad.

Allo stadio Anoeta di San Sebastian finisce 1-1 la gara valevole per la prima giornata del girone D di Champions League: Lautaro Martinez risponde quasi all'ultimo alla rete siglata nei minuti iniziali di Brais Mendez, per gentile concessione di Alessandro Bastoni. Da salvare, per Simone Inzaghi, c'è quasi esclusivamente il risultato: la formazione iniziale, con cinque cambi rispetto a quella che ha dominato il derby pochi giorni fa, sbanda e non convince. Mai pericolosa, mai convincente, spesso nervosa, quasi sempre imprecisa: per ottanta minuti abbondanti l'Inter preoccupa il suo tecnico e i circa settecento tifosi accorsi sulle rive del Golfo di Biscaglia.

Per oltre ottanta minuti, i baschi di Imanol Alguacil mettono sotto i vicecampioni d'Europa e solo alcune parate di Sommer tengono a galla la formazione ospite. Alla fine, basta il guizzo del campione, di Lautaro Martinez, il capitano che in Spagna segna quasi sempre, per portare a casa almeno un punto. Ma il girone, che non sarà della morte, si conferma più insidioso del previsto.