Ligue 1, disastro Lens: la squadra di Danso crolla a Montecarlo ed è ultima

Successo di misura per il Lille di Paulo Fonseca contro il Montpellier nella 4ª giornata di Ligue 1.

Successo di misura per il Lille di Paulo Fonseca contro il Montpellier nella 4ª giornata di Ligue 1, decide una rete di Yazici dopo 2'. Torna al successo il Le Havre in Ligue 1 dopo 14 anni: netto 3-0 sul Lorient firmato Kuzyaev, Alioui e Mbemba. Pari spettacolo fra Metz e Reims: apre Sabaly e chiude Jallow. In mezzo le due reti ospiti con Diakité e Teuma. Malissimo il Lens, battuto 3-0 ieri sera dal Monaco allo Stade Louis-II. La squadra di Danso resta ferma a 1 punto ed era è ultima in classifica.

Venerdì 1 settembre

Nantes - Marsiglia 1-1

Sabato 2 settembre

Monaco - Lens 3-0

Brest - Rennes 0-0

Domenica 3 settembre

Tolosa - Clermont 2-2

Le Havre - Lorient 3-0

Lille - Montpellier 1-0

Metz - Reims 2-2

Nizza - Strasburgo

Lione - Paris Saint-Germain

Classifica

Monaco 10

Marsiglia 8

Reims 7

Lille 7

Brest 7

Rennes 6

Strasburgo 6

Le Havre 5

Paris Saint-Germain 5

Lorient 5

Tolosa 5

Metz 5

Montpellier 4

Nizza 3

Nantes 2

Lione 1

Clermont 1

Lens 1