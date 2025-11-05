Lite Lookman-Juric, il tecnico: "Come De Bruyne con Conte, si risolvono nello spogliatoio"

Il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo la sfida contro il Marsiglia vinta per 0-1 e valevole per la 4ª giornata della League Phase di Champions.

Il peso di questo successo?

"Abbiamo fatto una bella partita, siamo stati sfortunati negli episodi del rigore e del gol annullato e alla fine l'ultimo episodio già premiato. Grandissimo gol di Samardzic, siamo felici".

Una vittoria che può darvi la spinta in questo momento?

"Per me non è mancato un bel niente, a parte Udine la squadra ha sempre giocato bene. Con i risultati che non arrivano si crea un ambiente negativo, ma la squadra è sempre focalizzata su quello che deve fare".

Cosa è successo con Lookman?

“Sono cose che accadono ogni domenica, come De Bruyne con Conte. I calciatori non accettano il cambio ma sono cose che si risolvono poi nello spogliatoio. Tutti sappiamo e conosciamo queste situazioni. Sono cose che capitano, a caldo si esagera un po’ ma quello che conta è l’Atalanta. Per il bene della squadra bisogna comportarsi bene. Per me passa tutto l’importante è vincere a Sassuolo”.

Avevi puntato sul recuperare palla alta?

"Anche su quello, devo fare i complimenti a Krstovic che ha fatto un gran lavoro permettendoci di pressare così. Per lunghi tratti abbiamo fatto bene anche la gestione della palla. Ci voleva una vittoria così, ora pensiamo al campionato dove dobbiamo risalire".