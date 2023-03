Maignan salva il Milan al 93', il Tottenham si arrende in 10: rossoneri ai quarti

Il Milan pareggia 0-0 a Londra con il Tottenham e si qualifica per i quarti di finale di Champions League.

Il Milan pareggia 0-0 a Londra con il Tottenham e si qualifica per i quarti di finale di Champions League. Grande palla gol per i rossoneri al 18': schema su punizione, palla a Messias e diagonale che finisce fuori. Reparti stretti, attaccanti che tornano e difesa compatta: i rossoneri portano a casa il primo tempo mantenendo lo 0-0. Il Tottenham cambia marcia nel secondo tempo, aumenta la pressione e schiaccia il Milan nella propria area di rigore. Maignan salva su Hojbjerg, i rossoneri restano per alcuni minuti in apnea e per venti minuti non riescono a uscire dall'area di rigore. Quando lo fa però, ed è sempre su ripartenza, il Diavolo è pure più pericoloso degli Spurs. Forster salva di piede su Brahim, poi su Giroud.