Marsiglia-Atalanta, le formazioni: Ahanor e Krstovic dal 1'
Sono ufficiali le formazioni ufficiali di Marsiglia-Atalanta, sfida valida per quarta giornata di League Phase di Champions League. Molti assenti nella squadra allenata da De Zerbi, che però può vantare un attacco non da poco con Greenwood e Paixao sulle fasce, Aubameyang punta centrale e O'Riley a supporto. OM senza Balerdi e Mediana in difesa, senza Weah ed Emerson Palmieri sulle fasce e senza Gouiri davanti.
Juric ha dovuto rinunciare a Brescianini, nemmeno convocato per un problema alla coscia. Punta su Krstovic in attacco con Lookman, con De Ketelaere ad assisterli. Ahanor preferito a Hien in difesa.
MARSIGLIA (5-4-1): Rulli; Murillo, Aguerd, Pavard, Egan-Riley, Garcia; Greenwood, O' Riley, Højbjerg, Paixao; Aubameyang. A disp. De Lange, Van Neck, Gomes, Vermeeren, Vaz, Bakola, Clement, Mmadi, Ouro Bang Na, Lago. All. Roberto De Zerbi.
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere; Krstovic, Lookman. A disp. Rossi, Sportiello, Hien, Musah, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Kolasinac, Bernasconi, Zalewski, Maldini. All. Ivan Juric.
