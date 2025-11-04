Foto
Napoli-Eintracht, ancora diversi biglietti disponibili: la situazione
Manca sempre meno alla sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte, valevole per la Phase League della Champions. Per il match in programma quest'oggi alle 18.45 sono ancora disponibili alcuni biglietti in vari settori. Disponibilità ancora nei Distinti inferiori, bassa negli anelli inferiori delle curve e in Tribuna Posillipo. Per quanto riguarda la Tribuna Nisida, invece, solo pochi posti ancora disponibili. Di seguito la situazione attuale dei tagliandi.
Champions League
