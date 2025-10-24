Ufficiale Napoli-Eintracht, divieto vendita biglietti ai residenti provincia di Bergamo: il motivo

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto, per Napoli-Eintracht, incontro valido per la Uefa Champions League 2025/2026, in programma martedì 4 novembre 2025 al Maradona, la seguente prescrizione:

• divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bergamo ad esclusione dei sottoscrittori di tessere di fidelizzazione “Napoli Calcio” alla data del 30 agosto 2025.

Il provvedimento è stato adottato, su determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive e conforme proposta della Questura di Napoli, che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica “in ragione dei rapporti di amicizia tra tifosi tedeschi e quelli dell'Atalanta. Questi ultimi hanno fornito supporto anche in occasione dei gravi incidenti verificatisi in occasione dell'incontro disputato il 15 marzo 2023 e pertanto, anche sulla scorta di esiti di recente attività informativa, non si può escludere che anche in occasione della gara in programma il prossimo 4 novembre possano dar corso a condotte pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica”.