Napoli-Eintracht Francoforte, designata la squadra arbitrale: fischierà un portoghese
Si avvicina la sfida decisiva di Champions League per il Napoli, atteso martedì 4 novembre alle 18.45 al Maradona contro l’Eintracht Francoforte. Gli azzurri, fermi a 3 punti nel girone, hanno un solo obiettivo: vincere per tenere vive le speranze di qualificazione almeno ai playoff.
Nelle ultime ore l’UEFA ha ufficializzato la designazione arbitrale del match: a dirigere sarà il portoghese Joao Pinheiro, alla sua prima assoluta con il Napoli. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti connazionali Jesus e Maia, mentre al VAR siederà Martins, con Narciso come AVAR. Una squadra tutta portoghese, dunque, per una gara dal peso enorme in ottica europea, che Antonio Conte e i suoi dovranno affrontare con determinazione e senza margine d’errore.
