Napoli-Eintracht, scelto l'arbitro: è il portoghese Pinheiro

Oggi alle 11:20
di Arturo Minervini
(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Il portoghese Joao Pinheiro é l'arbitro di Napoli-Francoforte, quarta giornata della fase campionato di Champions League, in programma domani (18:45) allo stadio Maradona. Assistenti i connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia. Sempre domani (21:00) Juventus-Sporting sarà diretta dal tedesco Daniel Siebert, assistito dai connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn. (ANSA).