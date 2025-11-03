Ufficiale
Napoli-Eintracht, scelto l'arbitro: è il portoghese Pinheiro
(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Il portoghese Joao Pinheiro é l'arbitro di Napoli-Francoforte, quarta giornata della fase campionato di Champions League, in programma domani (18:45) allo stadio Maradona. Assistenti i connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia. Sempre domani (21:00) Juventus-Sporting sarà diretta dal tedesco Daniel Siebert, assistito dai connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn. (ANSA).
Pubblicità
Champions League
Copertina Da 0 a 10: il calcio champagne senza De Bruyne, la gelida analisi di Conte, la vera gara da vincere e l’incredibile statistica di Vanja di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
04 nov 2025 18:45
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Eintracht Francoforte
In primo piano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Gara seria, bicchiere è pieno! Como una realtà, voglio stesso spirito martedì”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il disperato appello da casa Anguissa, il labiale scioccante di Conte, la clamorosa smentita di Vanja e quel maledetto presentimento
Davide BarattoRileggi liveConte in conferenza: "De Bruyne out è un vantaggio? Chi l'ha detto è da Oscar! Rigore? Non siamo scemi..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte asfalta Marotta con una frase, il gesto shock di Lautaro, l’hashtag della vergogna e il Capitone telecomandato
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Battuti i più forti d’Italia! Non dimenticate gli infortuni! Neres grande mossa, no?”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com