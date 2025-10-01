Live Napoli-Sporting Lisbona in diretta: segui l'avvicinamento al match di Champions League

vedi letture

Buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli–Sporting Lisbona, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Lo Stadio Diego Armando Maradona si prepara a vivere una notte di grande calcio europeo: gli azzurri, reduci dal ko d’esordio contro il Manchester City, hanno bisogno di riscatto davanti al proprio pubblico.

Il Napoli dovrà fare i conti con diverse assenze in difesa, ma potrà contare sulla spinta del tifo di casa e sulla voglia di dimostrare di poter dire la sua in un girone complicato. Dall’altra parte lo Sporting arriva con entusiasmo, dopo aver conquistato i tre punti alla prima giornata e con un tridente offensivo rapido e imprevedibile.

La partita si preannuncia intensa e combattuta: una vittoria potrebbe cambiare le sorti del girone per entrambe le squadre. Restate con noi per vivere minuto per minuto emozioni, gol e momenti chiave di questa grande serata di Champions.