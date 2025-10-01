Raspadori dopo il primo gol con l'Atletico: "Per me è un sogno"

vedi letture

Ai microfoni di MovistarTV l’attaccante azzurro ha raccontato le sue emozioni.

Giacomo Raspadori si gode la serata perfetta con l’Atlético Madrid: primo gol in maglia rojiblanca, primo abbraccio con il Wanda Metropolitano e un successo rotondo contro l’Eintracht Francoforte, coronato da ben cinque reti dei colchoneros. Ai microfoni di MovistarTV l’attaccante azzurro ha raccontato le sue emozioni.

"È stata una grande partita, sono felicissimo per la squadra. Abbiamo giocato bene, creando tante occasioni: forse potevamo segnare anche di più". Per Raspadori la rete vale qualcosa in più di un semplice numero sul tabellino: "Per me è un sogno, il primo gol con questa maglia. È incredibile sentire quanto la gente ami l’Atlético, un’emozione straordinaria. Mi piace tantissimo".