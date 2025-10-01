Precedenti sorridono al Napoli: dato molto positivo con lo Sporting

Ci sono alcune statistiche rassicuranti relative alla partita di questa sera contro lo Sporting per la seconda giornata della fase campionato di Champions League con calcio d'inizio alle ore 21 allo stadio Maradona. Il Napoli ha perso solo due delle 14 sfide precedenti contro squadre portoghesi (V8 P4), vincendo le ultime quattro. I trionfi più recenti sono stati quelli contro il Braga nella fase a gironi di Champions League 2023/24 (2-1 t, 2-0 c). Inoltre il Napoli è imbattuto in casa contro le squadre portoghesi (V5 P2).