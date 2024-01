Primo trofeo per il Psg di Luis Enrique: battuto il Tolosa in Supercoppa francese

Il Paris Saint-Germain vince la sua 12ª supercoppa di Francia battendo il Tolosa.

Il Paris Saint-Germain vince la sua 12ª supercoppa di Francia battendo il Tolosa. Partita in discesa dopo soli 3 minuti con la rete del sudcoreano Lee Kang-In. Prima dell'intervallo colpiosce anche il solito Kylian Mbappé. Si tratta del primo trofeo alzato da Luis Enrique nella sua esperienza parigina. PSG che ricordiamo essere al comando della Ligue 1 con cinque punti di vantaggio sul Nizza di Francesco Farioli. Tolosa che attualmente è terzultimo in classifica, mentre è ancora in corsa in Europa League dove sfiderà ai playoff il Benfica.

Albo d'oro

1995 - Paris Saint-Germain

1997 - Monaco

1998 - Paris Saint-Germain

1999 - Nantes

2000 - Monaco

2001 - Nantes

2002 - Lione

2003 - Lione

2004 - Lione

2005 - Lione

2006 - Lione

2007 - Lione

2008 - Bordeaux

2009 - Bordeaux

2010 - Marsiglia

2011 - Marsiglia

2012 - Lione

2013 - Paris Saint-Germain

2014 - Paris Saint-Germain

2015 - Paris Saint-Germain

2016 - Paris Saint-Germain

2017 - Paris Saint-Germain

2018 - Paris Saint-Germain

2019 - Paris Saint-Germain

2020 - Paris Saint-Germain

2021 - Lille

2022 - Paris Saint-Germain

2023 - Paris Saint-Germain