Tegola per il Napoli: Victor Osimhen è costretto ad uscire dal campo. Al 41' problema muscolare per il nigeriano che già non stava bene e ha sentito tirare un muscolo della coscia. Al suo posto entra Simeone.