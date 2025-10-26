Psv sulle ali dell'entusiasmo dopo il 6-2 al Napoli: Feyenoord battuto 3-2 e aggancio in vetta
Dopo il clamoroso 6-2 inferto al Napoli in Champions League, il PSV Eindhoven chiude in bellezza la settimana con un successo combattuto nello scontro diretto vinto 3-2 contro il Feyenoord. Il big match in Eredivisie viene vinto grazie a una tripletta glaciale di Ismael Saibari. Il centrocampista marocchino ha fatto i fuochi d'artificio al De Kuip con tre reti che hanno consegnato alla squadra di Bosz tre punti di capitale importanza.
Infatti, con questa vittoria, il PSV ha raggiunto il Feyenoord a pari punti (25) in cima alla classifica, anche se il club di Rotterdam resta momentaneamente in testa per differenza reti. Resta comunque intatta la settimana da Re del PSV.
Le partite di oggi
Twente - Ajax 2-3
Feyenoord - PSV 2-3
Alkmaar - Utrecht
GA Eagles - Excelsior
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Feyenoord 25 punti
2. PSV 25
3. Ajax 19
4. AZ Alkmaar 18
5. Groningen 18
6. Sparta Rotterdam 16
7. Nijmegen 15
8. Twente 14
9. Utrecht 13
10. Heerenveen 13
11. Sittard 13
12. GA Eagles 10
13. Volendam 10
14. Excelsior 9
15. Breda 9
16. Zwolle 9
17. Telstar 7
18. Heracles 3
