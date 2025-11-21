Ufficiale

Qarabag in campo in trasferta a 4 giorni dal Napoli: niente turnover, ecco le formazioni

Qarabag in campo in trasferta a 4 giorni dal Napoli: niente turnover, ecco le formazioniTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 15:50Champions League
di Pierpaolo Matrone

Il Qarabag, prossimo avversario del Napoli in Champions League (martedì sera al Maradona), scenderà in campo in Azerbaigian alle 16 sul campo del Sumqayit nel match valevole per la dodicesima giornata di campionato. L'allenatore Qurbanov non opera turnover e schiera praticamente tutti i titolari (o quasi) nel suo 4-2-3-1. Di seguito la formazione.

QARABAG (4-2-3-1): Koxalski; Mateus, Mustafazada, Medina, Bayramov; Pedro, Montiel; Zubir, Leandro, Addai; Kamilo Duran