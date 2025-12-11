Ranking UEFA per 5° posto Champions: Italia sempre terza ma assottiglia il gap
Si è conclusa la sesta giornata della League Phse della Champions League e con le vittorie di Juventus e Atalanta, l'Italia guadagna qualche punto nel Ranking Uefa sulla Spagna, che ha visto le sconfitte del Real Madrid e soprattutto del Villarreal, già eliminato dalla competizione.
L'Italia resta comunque al terzo posto, alle spalle di un'Inghilterra che vola e della Germania, che in questo turno ha visto la vittoria del solo Bayern Monaco, i pareggi di Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen e il ko dell'Eintracht Francoforte. Di seguito la classifica del Ranking aggiornata.
1. Inghilterra (9 club su 9) - 11.832 punti
2. Germania (7 club su 7) - 10.426 punti
3. Italia (7 club su 7) - 10.142 punti
4. Spagna (8 club su 8) - 9.875 punti
5. Portogallo (4 club su 5) - 9.800 punti
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Udinese
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro