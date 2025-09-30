Tutto facile per l’Inter: 2-0 all’intervallo contro lo Slavia Praga

Si chiude sul 2-0 il primo tempo di Inter-Slavia Praga, gara valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League. I nerazzurri dominano in lungo e in largo, sfiorando più volte il vantaggio prima di sbloccare il match. La prima occasione arriva al 7’, con Dumfries che calcia alto da posizione ravvicinata su spizzata di Bastoni. Al 13’ ci prova Thuram dal limite, ma Stanek risponde bene. L’Inter continua a spingere e al 23’ Lautaro di testa sfiora il bersaglio su corner. Al 25’ doppia chance per Thuram, ma prima trova una respinta e poi calcia fuori di poco.

Il gol arriva al 30’ su un clamoroso errore in disimpegno del portiere Stanek, che serve involontariamente Lautaro Martinez: l’argentino ringrazia e insacca a porta vuota. Passano appena due minuti e arriva anche il raddoppio: Acerbi lancia Thuram sulla sinistra, l’attaccante supera il diretto avversario e serve un assist perfetto per Dumfries, che di sinistro firma il 2-0. Inter in pieno controllo al Meazza dopo 45 minuti.