UFFICIALE - Milan-Napoli, via alla seconda fase di vendita dei biglietti Champions: i dettagli

TuttoNapoli.net

Il Milan, chiusa la fase di vendita per gli abbonati, ha aperto la seconda fase della vendita dei biglietti per l'andata dei quarti di Champions League contro il Napoli. Da oggi potranno accedere alla vendita i possessori della CRN Card, con l'eventuale vendita libera che partirà solo nel caso in cui dovessero restare tagliandi invenduti. Di seguito i prezzi nel dettaglio: