Una qualificazione ipotecata in trasferta: ruolino perfetto in Champions lontano dal Maradona

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è vicino agli ottavi di finale: per superare il girone, infatti, non è costretto a vincere stasera a Madrid, tanto meno all'ultima contro il Braga al Maradona, quando dovrebbe avere a disposizione almeno due risultati su tre per staccare il pass per la prossima fase. La qualificazione è dunque ipotecata ed è stato fatto in trasferta.

Il ruolino lontano da Fuorigrotta, in Champions League, è stato perfetto fin qui. Il Napoli ha iniziato il suo cammino con una vittoria a Braga, seguita dalla sconfitta interna contro il Real Madrid, ma poi da un'altra vittoria esterna a Berlino; infine ill pareggio interno con l'Union. Tutte le vittorie finora sono arrivate fuori casa: un buon auspicio per stasera?