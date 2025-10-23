Conference, i parziali delle 18.45: AEK a valanga, Shakhtar sotto in casa

di Francesco Carbone

Di seguito i risultati al 45' delle partite delle 18.45 di Conference League.

AEK - Aberdeen 3-0

11' e 18' Koita, 27' Eliasson

AZ Alkmaar - Slovan Bratislava 1-0

44' Mijnans

Breidablik - KuPS 0-0

Drita - Omonia 1-1

12' Manaj (D), 45' + 1 Masouras (O)

Hacken - Rayo Vallecano 1-1

15' Garcia (R), 41' Lindberg (H)

Rijeka - Sparta Praga interrotta al 10' sullo 0-0

Shakhtar Donetsk - Legia Varsavia 0-1

16' Augustyniak

Shkendija - Shelbourne 0-0

Rapid Vienna - Fiorentina 0-1

9 'Ndour

Strasburgo - Jagiellonia 0-0