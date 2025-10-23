Conference, AEK a valanga! Il Rayo la riprende al 113’: i finali delle 18.45
Di seguito i risultati delle partite delle 18.45 di Conference League. Spicca il pari del Rayo Vallecano agguantato solamente al 13' di recupero sul campo degli svedesi dell'Hacken. Deludente pari dello Strasburgo, che non va oltre l'1-1 casalingo contro lo Jagiellonia mentre la vittoria dell'AEK fa rumore, un risultato tennistico contro gli scozzesi dell'Aberdeen dove va in gol anche Luka Jovic.
AEK - Aberdeen 6-0
11' e 18' Koita, 27' Eliasson, 55' Marin, 81' Jovic, 87' Kutesa
AZ Alkmaar - Slovan Bratislava 1-0
44' Mijnans
Breidablik - KuPS 0-0
Drita - Omonia 1-1
12' Manaj (D), 45' + 1 Masouras (O)
Hacken - Rayo Vallecano 2-2
15' Garcia (R), 41' Lindberg (H), 55' Brusberg (H), 90' + 13 rig. Ratiu (R)
Rijeka - Sparta Praga in corso (interrotta al 10' sullo 0-0 e ripresa alle ore 21)
Shakhtar Donetsk - Legia Varsavia 1-2
16' e 90' + 4 Augustyniak (L), 61' Luca Meirelles (S)
Shkendija - Shelbourne 1-0
92' aut. Barrett
Rapid Vienna - Fiorentina 0-3
9' Ndour, 48' Dzeko, 88' Gudmundsson
Strasburgo - Jagiellonia 1-1
53' Pozo (J), 79' Panichelli (S)
CLASSIFICA
1. Fiorentina 6
2. Rayo Vallecano 4
3. Strasburgo 4
4. Jagiellonia 4
5. Zrinjski 3
6. AEK Atene 3
7. AEK Larnaca 3
8. Sparta Praga 3
9. Lech Poznan 3
10. Losanna 3
11. Celje 3
12. Crystal Palace 3
13. Rakow 3
14. Mainz 3
15. Samsunspor 3
16. Noah 3
17. Shakhtar 3
18. Legia Varsavia 3
19. Shkendija 3
20. AZ Alkmaar 3
21. Drita 2
22. Hacken 2
23. KuPS 2
24. Omonia 1
25. Shelbourne 1
26. Breidablik 1
27. Rijeka 0
28. Hamrun Spartans 0
29. Slovan Bratislava 0
30. Sigma Olomouc 0
31. Dinamo Kiev 0
32. Universitatea Craiova 0
33. Shamrock Rovers 0
34. Lincoln 0
35. Rapid Vienna 0
36. Aberdeen 0
