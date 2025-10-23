Conference, risultati e classifica: figuraccia Crystal Palace, impresa Lincoln
Di seguito i risultati delle partite della serata di Conference League delle 21. Clamoroso a "Selhust Park", il Crystal Palace ha perso in casa contro i ciprioti dell'AEK Larnaca: uomo della serata una meteora della nostra Serie A come Riad Bajic, 5 presenze con l'Udinese nella stagione 2017/18. Clamoroso a Gibilterra, dove il piccolo Lincoln ha battuto i polacchi del Lech Poznan. Fiorentina che guarda tutti dall'alto in basso in virtù della differenza reti. Sono in sei le squadre a punteggio pieno.
AEK - Aberdeen 6-0
11' e 18' Koita, 27' Eliasson, 55' Marin, 81' Jovic, 87' Kutesa
AZ Alkmaar - Slovan Bratislava 1-0
44' Mijnans
Breidablik - KuPS 0-0
Drita - Omonia 1-1
12' Manaj (D), 45' + 1 Masouras (O)
Hacken - Rayo Vallecano 2-2
15' Garcia (R), 41' Lindberg (H), 55' Brusberg (H), 90' + 13 rig. Ratiu (R)
Rijeka - Sparta Praga rinviata a data da destinarsi (interrotta al 45' sullo 0-0)
Shakhtar Donetsk - Legia Varsavia 1-2
16' e 90' + 4 Augustyniak (L), 61' Luca Meirelles (S)
Shkendija - Shelbourne 1-0
92' aut. Barrett
Rapid Vienna - Fiorentina 0-3
9' Ndour, 48' Dzeko, 88' Gudmundsson
Strasburgo - Jagiellonia 1-1
53' Pozo (J), 79' Panichelli (S)
Crystal Palace - AEK Larnaca 0-1
51' Bajic
Hamrun Spartans - Losanna 0-1
38' Diakite
Lincoln - Lech Poznan 2-1
33' Gomez (LI), 77' rig. Ishak (LP), 88' Rutjens (LI)
Mainz - Zrinjski 1-0
24' Weiper
Samsunspor - Dinamo Kiev 3-0
2' Musaba, 34' Marius, 62' Holse
Shamrock Rovers - Celje 0-2
33' Kvesic, 40' Kovacevic
Sigma Olomouc - Rakow 1-1
83' Kral (S), 90' Svarnas (R)
Universitatea Craiova - Noah 1-1
38' Etim (U), 73' Mulahusejnovic (N)
CLASSIFICA
1. Fiorentina 6
2. AEK Larnaca 6
3. Celje 6
4. Losanna 6
5. Samsunspor 6
6. Mainz 6
7. Rayo Vallecano 4
8. Rakow 4
9. Strasburgo 4
10. Jagiellonia 4
11. Noah 4
12. AEK Atene 3
13. Zrinjski 3
14. Sparta Praga 3
15. Lech Poznan 3
16. Crystal Palace 3
17. Shakhtar 3
18. Legia Varsavia 3
19. Shkendija 3
20. AZ Alkmaar 3
21. Lincoln 3
22. Drita 2
23. Hacken 2
24. KuPS 2
25. Omonia Nicosia 1
26. Shelbourne 1
27. Sigma Olomouc 1
28. Universitatea Craiova 1
29. Breidablik 1
30. Rijeka 0
31. Slovan Bratislava 0
32. Hamrun Spartans 0
33. Shamrock Rovers 0
34. Dinamo Kiev 0
35. Rapid Vienna 0
36. Aberdeen 0
