Tutto facile per la Fiorentina: 3-0 a Vienna e punteggio pieno in Conference

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 20:43 Conference League
di Francesco Carbone

La Fiorentina vince 3-0 a Vienna contro il Rapid e centra la seconda vittoria consecutiva in Conference League dopo il debutto col Sigma Olomouc. A segno Ndour, Dzeko e Gudmundsson, risultato che porta i viola momentaneamente in vetta al girone.

La squadra di Pioli gioca forse la sua miglior partita stagionale, sbloccando il match dopo nove minuti con il secondo gol europeo di Ndour, rapido a ribadire in rete una respinta sul tiro di Dzeko. Nella ripresa, dopo alcune occasioni sprecate nel primo tempo, arriva il raddoppio proprio con Dzeko, servito da Fortini. Nel finale Gudmundsson chiude i conti con un sinistro preciso su assist di Kouadio. 