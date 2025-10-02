Conference, le formazioni di Fiorentina-Sigma Olomouc: Kean neanche in panchina
Dopo un avvio di campionato deludente, con zero vittorie nelle prime cinque giornate, la Fiorentina cerca riscatto in Europa. Questa sera, alle 21:00, al Franchi, i viola iniziano il loro percorso nella League Phase della Conference League, ospitando i cechi del Sigma Olomouc nella prima giornata del maxi girone. Queste le formazioni ufficiali:
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Ndour, Fagioli, Mandragora, Gosens; Dzeko, Piccoli.
A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Kouadio, Comuzzo, Viti, Fortini, Parisi, Nicolussi Caviglia, Richardson, Fazzini, Sabiri, Gudmundsson.
Allenatore: Stefano Pioli.
Sigma Olomouc (4-2-3-1): Koutny; Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Kostadinov, Beran; Ghali, Tkac, Dolznikov; Mikulenka.
A disposizione: Hruska, Huk, Sip, Breite, Hadas, Dumitrescu, Tijani, Navratil, Maly, Langer, Janosek, Michez.
Allenatore: Tomas Janotka.
