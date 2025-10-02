Fiorentina, prima vittoria stagionale ma che fatica: 2-0 con il modesto Sigma Olomouc

La Fiorentina apre con una vittoria il proprio cammino nella Conference League, battendo 2-0 il Sigma Olomouc nella prima giornata della League Phase. Partenza lenta dei viola, che si fanno vedere all’8’ con un colpo di testa centrale di Dzeko. Al 18’ rispondono i cechi con un bel destro a giro di Beran, respinto in tuffo da De Gea. Al 27’ la gara si sblocca: Ndour pesca Piccoli in profondità e l’attaccante firma l’1-0 con freddezza, trovando anche la sua prima rete in maglia viola. Il vantaggio scuote la Fiorentina, che sfiora subito il raddoppio: al 31’ Dzeko va vicino al gol con una bella girata, e poco dopo Dodo segna ma in fuorigioco. Al 35’ ancora Ndour sfiora il bersaglio da dentro l’area.

Nella ripresa, il Sigma Olomouc si rende pericoloso con un tiro da fuori di Kostadinov, neutralizzato da De Gea. La Fiorentina risponde con un altro inserimento di Piccoli, fermato in extremis da Sylla. Con il passare dei minuti i ritmi si abbassano, ma i viola restano in controllo e ci provano con la vivacità di Parisi e Fazzini. Proprio quest’ultimo sfiora il gol dopo una bella serpentina in area. Nel recupero, la Fiorentina chiude i conti con un gran destro da fuori di Ndour, che fissa il risultato sul 2-0 e fa esplodere il Franchi.