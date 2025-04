Ufficiale Conference, le formazioni di Fiorentina-Celje: Folorunsho dal 1'

vedi letture

Alle 18:45 la Fiorentina ospita il Celje per il ritorno dei quarti di finale di Conference League, dopo aver vinto 2-1 l'andata in terra slovena.

Come da previsioni, Palladino non esagera con il turnover e anzi si affida in gran parte ai più utilizzati delle ultime settimane. Nel suo 3-5-2, davanti a De Gea la 'novità' (rispetto al campionato, almeno) è nella presenza di Comuzzo al posto di Mari, fuori dalla lista UEFA. Lo squalificato Dodo è sostituito da Folorunsho, che si adatta sulla destra a tutta fascia, mentre Gosens è in panchina e a sinistra c'è Parisi. In attacco, Gudmundsson con Kean.

Di seguito le formazioni ufficiali.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Kean, Gudmundsson.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Beltran, Gosens, Richardson, Adli, Baroncelli, Caprini, Harder, Ramani.

Allenatore: Raffaele Palladino.

CELJE (4-3-3): Ricardo Silva; Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Delaurier-Chaubet, Zabukovnik, Kvesic; Seslar, Matko, Svetlin.

A disposizione: Kolar, Rozman, Dulca, Lhernault, Kouter, Gobec, Iosifov, Edmilson, Zuzek, Bejger.

Allenatore: Albert Riera.