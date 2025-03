Tutto facile per la Fiorentina: 2-0 sul Panathinaikos a fine primo tempo

Terminato il primo tempo al Franchi, la Fiorentina conduce 2-0 sul Panathinaikos. Finisse così, i viola sarebbero ai quarti di Conference League.

La squadra viola riceve la spinta necessaria per attaccare a testa bassa da subito, trovando l’1-0 con Mandragora, autore di una bella conclusione dalla lunga distanza al 12’ e vicino al raddoppio poco più tardi: lo ferma Dragowski. Il 2-0 della Fiorentina arriva comunque, a metà del primo tempo: bella ripartenza solitaria di Gudmundsson, aiutato da una deviazione nel trafiggere Dragowski. Effettuato il sorpasso nell’aggregato, la squadra di Palladino comunque non si ferma e spinge a caccia del tris, con ancora Mandragora, Kean e Cataldi tra i più pericolosi a cavallo della mezz’ora. La reazione greca è tutta in un mancino di Tete che si perde fuori di un metro a lato della porta di De Gea, mentre Dragowski si supera per evitare il tris firmato Kean. Fiorentina avanti 2-0 a fine primo tempo.