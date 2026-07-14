Prima pagina

Allegri arriva a Napoli, Il Mattino: "Benvenuto Mister"

Allegri arriva a Napoli, Il Mattino: "Benvenuto Mister"
Ieri alle 09:20Brevi
di Davide Baratto

"Benvenuto mr Allegri", apre così Il Mattino nella prima pagina odierna, accogliendo il nuovo allenatore del Napoli che è arrivato ieri mattina in città. Il sommario: "Inchino al Maradona. E stamattina presentazione al San Carlo". Di seguito la prima pagina integrale.