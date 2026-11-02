Tuttonapoli Allegri, è game over? Il risultatista con la media punti da retrocessione tra Milan e Napoli

Massimiliano Allegri ha conquistato appena 24 punti nelle ultime 20 gare di Serie A tra Milan e Napoli, con una media di 1,20 a partita

La crisi del Napoli di Massimiliano Allegri assume contorni ancora più grotteschi se si allarga lo sguardo anche all'ultima fase della precedente esperienza del tecnico sulla panchina del Milan. La sconfitta per 2-0 contro la Juventus ha lasciato gli azzurri fermi a quota 14 punti dopo dieci giornate, ma il dato più impressionante riguarda il rendimento complessivo di Allegri nelle sue ultime venti partite di Serie A: appena 24 punti conquistati, una media di 1,20 a gara.

Allegri, appena 24 punti nelle ultime 20 panchine tra Milan e Napoli

Il bilancio prende in considerazione le ultime dieci gare di campionato alla guida del Milan e le prime dieci sulla panchina del Napoli. Un andamento da lotta per la salvezza. Proprio nel finale della scorsa stagione, Allegri dilapidò il vantaggio accumulato nella corsa alla qualificazione in Champions League, chiudendo al quinto posto e pagando il tracollo con l'esonero. Il copione si sta ripetendo anche a Napoli, dove il tecnico ha già accumulato un ritardo pesantissimo dalle prime posizioni. Il dato, quindi, non riguarda soltanto le difficoltà attuali degli azzurri, ma evidenzia una continuità di risultati negativi attraverso due esperienze differenti. Cambiano società, squadra e protagonisti, ma non il rendimento: le ultime venti panchine raccontano un periodo gravemente negativo per Allegri. E intanto il Napoli scivola a 14 punti dalla vetta e a 9 dalla zona Champions dopo appena dieci giornate. È un cortocircuito: l'allenatore che ha costruito le proprie fortune sui risultati, oggi deve fare i conti con numeri catastrofici. Allegri, è game over?