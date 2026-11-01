Landucci: “Siamo scappati troppo! Se esci bene non prendi gol, non era questa la nostra richiesta”

Marco Landucci analizza l'errore della difesa del Napoli sul gol della Juventus e chiarisce le indicazioni dello staff.

Il viceallenatore del Napoli Marco Landucci, nel corso dell'intervista ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Juventus, ha analizzato l'atteggiamento della difesa azzurra nell'azione che ha portato al gol dei bianconeri. In particolare, il collaboratore di Massimiliano Allegri si è soffermato sull'eccessivo arretramento della squadra dopo il dribbling di Zhegrova su Olivera, spiegando che i difensori avrebbero dovuto accorciare sul portatore di palla per impedirgli di calciare. Una gestione della situazione che, secondo Landucci, è stata contraria alle indicazioni dello staff tecnico.

Perché la difesa è arretrata troppo sul gol?

“No, assolutamente no. Noi dicevamo di non farli tirare, perché poi abbiamo trovato un gran gol, di sinistro anche, ma se lo facciamo tirare puoi prendere gol. Siamo scappati troppo, dobbiamo uscire lì e non farli tirare. Invece siamo scappati, ma questa è la differenza fra prendere gol e non prendere gol, è tutto lì. L'abbiamo fatto qualche volta, ma è troppo facile, bisogna uscire fuori lì. Non l'avevo visto, è la prima volta che lo rivedo, ma questo è. Poi ha fatto un gran tiro di sinistro, però se esci bene non prendi gol. Non è che sia la nostra richiesta, anzi è il contrario, non è questa”.