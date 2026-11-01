Ufficiale Doppia tegola dopo il ko con la Juve: infortuni per Di Lorenzo e De Bruyne, la nota ufficiale

Napoli, problemi fisici per Di Lorenzo e De Bruyne dopo il ko con la Juventus: risentimento all'adduttore e distorsione alla caviglia.

Non arrivano buone notizie per il Napoli dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus all'Allianz Stadium. Oltre al risultato negativo, Massimiliano Allegri deve fare i conti con le condizioni fisiche di Giovanni Di Lorenzo e Kevin De Bruyne. Il club azzurro ha comunicato al termine della partita i problemi accusati dai due calciatori: risentimento all'adduttore per il capitano e distorsione alla caviglia per il centrocampista belga. Due situazioni che destano preoccupazione in vista dei prossimi impegni.

Napoli, Di Lorenzo e De Bruyne da valutare: il comunicato dopo Juventus-Napoli

La SSC Napoli ha fornito un primo aggiornamento sulle condizioni dei due giocatori attraverso una nota ufficiale. Per Di Lorenzo si tratta di un risentimento all'adduttore, mentre De Bruyne ha riportato una distorsione alla caviglia. Al momento non sono stati comunicati i tempi di recupero e sarà necessario attendere ulteriori valutazioni per conoscere l'entità dei rispettivi problemi fisici. Allegri rischia dunque di dover gestire altre due situazioni delicate dopo una serata già complicata sul campo.