Formula 1, impresa storica di Kimi Antonelli: campione del mondo a 20 anni, battuto ogni record!

Kimi Antonelli campione del mondo di Formula 1 a 20 anni: è il più giovane di sempre e riporta il titolo in Italia dopo 73 anni.

Kimi Antonelli scrive una pagina indimenticabile della storia della Formula 1. Il pilota italiano, classe 2006, si è laureato campione del mondo a soli 20 anni, diventando il più giovane iridato di sempre nella massima categoria automobilistica. L'incoronazione è arrivata a Città del Messico, al termine di una stagione che lo ha consacrato ai vertici del motorsport internazionale. Un traguardo straordinario per il giovane talento azzurro, capace di raggiungere un risultato mai ottenuto prima da un pilota della sua età.

Formula 1, Antonelli riporta l'Italia sul tetto del mondo dopo 73 anni: l'ultimo era stato Ascari

Il successo di Antonelli assume un significato ancora più importante per l'automobilismo italiano, che non conquistava un titolo mondiale piloti dal 1953. L'ultimo a riuscirci era stato Alberto Ascari, leggenda della Formula 1 e due volte campione del mondo. A distanza di 73 anni, il giovane pilota italiano raccoglie idealmente quella eredità, riportando il tricolore sul gradino più alto del podio iridato. Un'impresa destinata a entrare nella storia dello sport italiano e a segnare una nuova era per la Formula 1.