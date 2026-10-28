Live Landucci in conferenza: “Critiche poco obiettive. Ho sentito Allegri? Non ancora, sarà contento. Su Lang..."

Marco Landucci dopo Monza-Napoli difende la squadra dalle critiche e parla di Allegri, McTominay e Noa Lang.

Al termine del match valevole per la nona giornata di Serie A vinta contro il Monza, il vice allenatore del Napoli Marco Landucci interverrà nella sala conferenze dalla Stadio Brianteo per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.17 - Inizia la conferenza stampa.

Hai avuto modo di parlare con Allegri alla fine della partita?

“Non l'ho ancora visto, perché era in tribuna. Devo ancora incontrarlo. Sarà contento, perché quando conquisti i tre punti devi essere felice, altrimenti non siamo mai contenti. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, per questo abbiamo fatto pochi cambi. Eravamo consapevoli che la gara di questa sera fosse determinante per noi. I ragazzi hanno iniziato bene. Nel primo tempo avremmo potuto fare meglio, mentre nella ripresa abbiamo commesso un errore e subito un gol. Siamo comunque contenti di aver vinto questa partita. Come avevo detto anche ai giocatori, sapevamo che sarebbe stata una sfida complicata”.

Se proprio vogliamo trovare un aspetto negativo, c'è il gol subito con otto giocatori schierati in difesa, una situazione che si era già verificata. È l'unico neo di una partita che il Napoli ha dominato e meritato di vincere?

“Queste cose le analizzeremo noi, ma io guarderei soprattutto agli aspetti positivi, perché abbiamo segnato quattro gol. Prima ci criticavano perché vincevamo le partite soltanto di misura. Adesso vinciamo 4-3 e non va bene lo stesso. Credo che dovremmo essere un po' più obiettivi nelle critiche e nei giudizi sulla squadra. Questa squadra ha avuto anche dei problemi. Alcuni giocatori si sono infortunati in Nazionale. Scott McTominay, per esempio, è mancato per un mese e sappiamo quanto sia determinante per noi. È un grande giocatore. Lo abbiamo perso per un mese, ma per recuperare completamente la condizione serve un altro mese. Non è che, dopo essere rimasto fermo per tanto tempo senza poter fare nulla, possa tornare subito al massimo. Adesso la sua condizione sta crescendo. Credo che quando affrontiamo squadre forti a centrocampo possiamo andare incontro a qualche difficoltà, come è successo in alcune partite. Abbiamo battuto il Bodø/Glimt, una squadra che l'anno scorso, credo, abbia vinto contro l'Inter. La settimana scorsa abbiamo vinto in casa contro il Borussia, in una partita molto difficile. Conquistare quella vittoria in Champions League era determinante per noi. Contro la Roma abbiamo disputato una grande partita e, secondo me, meritavamo di vincere. La Roma è una squadra molto forte e sarà una bella lotta. Noi, però, dobbiamo pensare partita dopo partita e cercare di vincere ogni gara”.

Su Noa Lang: oggi lo abbiamo visto rientrare molto e giocare anche da quinto. È quello che gli stai chiedendo per integrarsi meglio nel gruppo e nei meccanismi tattici della squadra?

“Certo, perché quando gli avversari attaccano bisogna anche difendere. Lo aveva già fatto sabato scorso contro la Roma e lo ha fatto molto bene anche questa sera. Ha realizzato uno o due assist, mi sembra. Deve ancora migliorare un po', soprattutto sotto porta. Deve cercare di essere più incisivo e segnare qualche gol in più. Comunque, come tutti gli altri, ha disputato una buona partita”.

23.21 - Termina la conferenza stampa.