Podcast Juventus-Napoli, le pagelle di Caporale: "Marianucci disastroso, squadra che si scioglie!"

Carlo Caporale boccia Marianucci e Allegri dopo il ko contro la Juventus.

Il giornalista Carlo Caporale, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha analizzato la pesante sconfitta degli azzurri contro la Juventus, assegnando i suoi voti ai protagonisti della sfida. Una prestazione dai due volti, con un primo tempo equilibrato e una ripresa da dimenticare. Tra i peggiori spicca Luca Marianucci, bocciato con un 4,5, mentre la gestione tecnica di Massimiliano Allegri si ferma a un 5 risicato. Caporale ha evidenziato le difficoltà della squadra: “Nel secondo tempo il Napoli si è sciolto come neve al sole. Non ha retto sotto tutti i punti di vista, fisico, tecnico, tattico e mentale. La Champions, con questo distacco, inizia a diventare una chimera. Oggi il Napoli ha risposto assente. La Juventus ha messo la partita sul piano della guerra, con agonismo e cattiveria, mentre noi abbiamo soltanto subito. Parlare di arbitri è inutile, bisogna parlare di una squadra che non regge. Abbiamo un motore che va a regimi ridotti, quelli della classifica attuale. Mi auguro che non si degeneri ulteriormente, perché rischiamo di essere fuori da tutti gli obiettivi in maniera anticipata. Servono una vera identità e un'inversione di tendenza”.

Juventus-Napoli, le pagelle di Carlo Caporale: Marianucci 4,5, Allegri 5 e pochi promossi

Meret 6: “Nel primo tempo ha evitato di andare al riposo sotto di un gol con una bella parata. Sulle reti della Juventus i giocatori sono stati lasciati tirare liberamente e hanno messo il pallone negli angolini. Ha provato a metterci una pezza, ma non ci è riuscito”.

Di Lorenzo 6: “Nel primo tempo il Napoli non ha corso grossi rischi. Poi il capitano è uscito e la squadra ha avuto ulteriori problemi”.

Marianucci 4,5: “Primo tempo bene, secondo tempo disastroso. Anche per il cambio di ruolo, però ha sbagliato sul primo gol e poi si è fatto cacciare fuori”.

Rafa Marin 6: “Forse insieme a Di Lorenzo è l'unico che merita la sufficienza, perché non si è mai arreso. Ha provato sempre a lottare, ma da solo ha fatto fatica a reggere l'urto della squadra avversaria”.

Olivera 5,5: “Volenteroso, però un po' per i problemi fisici e un po' perché travolto come tutta la squadra nel secondo tempo, non ce l'ha fatta più ad arginare. Spero abbia avuto soltanto crampi o qualche piccolo problema muscolare”.

De Bruyne 6: “Fino a quando è rimasto in partita ha cercato di gestire bene il gioco della squadra, giostrando il pallone e partecipando a parecchie costruzioni. È stato valido anche nel servire i compagni. Poi è arrivato il problema alla caviglia e la sua assenza si è sentita”.

Anguissa 5: “Non c'è male nel primo tempo, poi quasi un crollo verticale nella ripresa”.

McTominay 5+: “Tra il 5 e il 5,5 per tutta la partita. Facciamo una media, gli mettiamo 5+. Troppo poco dallo scozzese rispetto a quanto ci si possa attendere da un giocatore del genere”.

Politano 6: “Forse il migliore dell'attacco. Ha avuto qualche giocata interessante, anche quella palla indietro per Anguissa, che ha fatto mezzo velo per Lang. È uno dei pochi che ha meritato la sufficienza”.

Lang 5,5: “Ha provato, si è impegnato, ma non ha inciso”.

Lucca 5: “Meno peggio di tante altre partite. È stato bersagliato da falli e contrasti, che forse non ha retto nemmeno troppo con il fisico. Ci ha messo tanto impegno, però poco costrutto. Più di questo non ha meritato, sebbene altre volte sia stato peggio”.

Gilmour 5,5: “Non è riuscito a sostituire il gioco di De Bruyne, insieme a tutta la squadra che è scesa completamente di tono nella ripresa”.

Rrahmani 5,5: “Entrando non è che abbia dato un puntello alla difesa, anzi”.

Vergara 5: “Mi è sembrato in ritardo. Non è mai riuscito né a costruire né a dare un contributo in fase difensiva”.

Beukema SV: Entrato nel finale, non giudicabile per il poco tempo a disposizione.

Giovane SV: Anche per lui pochi minuti nel finale, senza voto.

Allegri 5: “Un 5 risicato, per essere buoni. Se Landucci nel postpartita ammette che ci sono dei problemi e che le indicazioni non vengono rispettate, delle due l'una: o i giocatori non recepiscono il lavoro in allenamento oppure sono gli allenatori che non lo spiegano bene. La difesa deve salire e non sale, qualcuno deve stare più attento e non lo fa. Bisogna capire dove sia il problema”.