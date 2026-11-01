Juventus-Napoli, le pagelle: Allegri sbaglia tutto! Tanti azzurri non pervenuti
Meret 6 - Inoperoso fino alla fine del primo tempo, quando salva su Alajbegovic. Non può nulla sul gol della Juve. Non può nulla nemmeno su Boga.
Di Lorenzo 6 - Non sempre pulito nelle uscite, non era al meglio ed esce all’intervallo. Dal 46’ Rrahamani 6 - Influenzato ma attento.
Marianucci 5 - Lanciato dal primo minuto per le assenze gioca un primo tempo di grande livello. Costretto dai cambi a slittare sulla fascia e finisce per prendersi un secondo giallo, che doveva evitare.
Rafa Marin 5,5 - Chiusure pulite nello scontro fisico con Woltemade. Il Napoli concede molto e deve arrangiarsi.
Olivera 5,5 - Non parte male ma cala vistosamente col proseguire della gara. Sull’azione del gol doveva spendere un giallo. Dal 79’ Beukema sv -
Anguissa 5,5 - Recupero alto alla mezz’ora e gran palla per Lang col tacco. Uno dei pochi ad essere almeno aggressivo. Dal 79’ Giovane sv -
De Bruyne 5 - Sbaglia un paio di scelte in avvio e non sembra avere la giusta cattiveria. Una prova incolore per il belga. Dal 46’ Gilmour 5 - Sbaglia tanti palloni e non è preciso nei passaggi.
McTominay 5 - Si vede poco nella prima parte della gara, col Napoli che sulla sinistra non riesce a carburare.
Politano 6,5 - Bella giocata al 7’ per Lucca ed in generale una buona presenza nelle due fasi. Su di lui salva Vicario a inizio secondo tempo. Dal 61’ Vergara 6 - Prova qualche giocata.
Lang 4,5 - Si nasconde in avvio e spreca una grande occasione sulla giocata di Anguissa. Troppo evanescente per tutto il secondo tempo.
Lucca 6 - Subito una bella giocata con la torsione in area. Lucumi lo soffre e si becca un giallo.
Allegri 4,5 - Una partita preoccupante, sbagliando anche i cambi. Ora è crisi vera.
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