Sosa: “Conte é questo da sempre, fino a quando é nelle coppe la squadra è spremuta”

Roberto 'El Pampa' Sosa, doppio ex di Udinese e Napoli, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni' ha commentato la sconfitta degli azzurri a Udine: "Non scopriamo nulla. Conte ti porta ad uno stress fisico e mentale al limite, i giocatori arrivano sfiniti e sulla doppia competizione non lo scopriamo oggi.

All’Inter ed alla Juve è accaduto lo stesso. Conte ti porta a vincere in Italia, nei campionati, ma fino a quando sei nelle due competizioni sei spremuto. Ora vediamo in Supercoppa, ma mancano pochi giorni, in caso di eliminazione però avresti una settimana prima di tornare in campo”.